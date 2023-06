Il sindaco Sala | «San Siro può diventare un grande problema»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Giuseppedi Milano, ha parlato della situazione attuale di San. Tutti i dettagli in merito Giuseppedi Milano, di Sanper Inter e Milan a margine della presentazione dell’inizio dei lavori dell’Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi. PAROLE – «Noi siamo in fervida attesa. Questo vincolo su Sanè un grandissimo. In un paio di mesi, non di più ci aspettiamo la risposta della soprintendenza, perché altrimenti diventa un. Non so cosa succederà al Milan e non sono in condizione di giudicare, anche se Paolo Maldini è certamente un mio amico, ma ho sentito riformulare l’ipotesi di Assago. Con il vincolo di Sanè difficile fare un altro impianto di ...