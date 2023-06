Il Re Leone | il presidente della Disney vuole che diventi una saga alla Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023) Sean Bailey,di WaltPictures, ha in mente grandi piani per il Redopo il film in live action del 2019. Un epico franchise? Sarebbe questo il piano che Sean Bailey,di WaltPictures, vorrebbe mettere in atto per il Re, celebre cartoon diventato un film live action nel 2019. Ecco cosa ha dichiarato di recente ai microfoni del New York Times. "Sono convinto che Il Repossa espandersi in una grande, epica, proprio come avvenuto con. C'è spazio per fare tante cose se riusciamo a trovare le storie adatte". Sappiamo già che è stato dato il via libera per un prequel, intitolato Mufasa: The Lion ...