Il principe Harry testimone al processo | Daily Mirror è accusato di aver hackerato il telefono di Lady Diana

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilsi trova in Inghilterra per un evento storico: dovrà apparire di fronte all' Alta Corte . Per un membro della famiglia reale è la prima volta. Ilè iniziato ieri, quando la ...

Ilsi trova in Inghilterra per un evento storico: dovrà apparire di fronte all' Alta Corte . Per un membro della famiglia reale è la prima volta. Il processo è iniziato ieri, quando la ...La revoca del visto Usa Ma intanto alpotrebbe essere revocato il visto per gli Stati Uniti. Si avvicina infatti un'udienza del tribunale federale per deciderlo. La Heritage Foundation ...Avrebbe dovuto presentarsi in tribunale oggi, ma ha preferito non mancare al compleanno della figlia Lilibeth. Ilnon ritiene di dover seguire gli obblighi imposti agli altri comuni mortali, così quella che doveva essere una delle rare apparizioni di un membro della famiglia reale in un tribunale ...

Già ieri i legali di Mgn hanno protestato per l'assenza del principe affermando che il team del gruppo editoriale era già pronto per sentirlo lamentando una inutile perdita di tempo. Harry è arrivato ...Il principe Harry si trova in Inghilterra per un evento storico: dovrà apparire di fronte all'Alta Corte. Per un membro della famiglia reale è la prima volta.