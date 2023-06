Il Pride secondo Luxuria | il podcast sui 30 anni di lotta per l’uguaglianza

(Di martedì 6 giugno 2023) “Ci hanno spinti, siamo cadute. Ci siamo rialzati e ci siamo messe in cammino. Lo abbiamo fatto per 30, lungo strade tortuose e in salita, superando ostacoli e posti di blocco”. Una strada tracciata e ancora da percorrere, quella raccontata in prima persona dall’attivista Lgbtq+ nel“Il– trent’diper”. Ilè disponibile dal 6 giugno sulle principali piattaforme di streaming audioProdotto da One, le prime due puntate sono disponibili da oggi, 6 giugno, su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple, Amazon Music, Google). Trent’di orgoglio Vladimir ...

il governatore si tratta di 'un'occasione persa: il patrocinio era stato dato in perfetta buona fede perché ildovrebbe essere la festa di tutti e non dovrebbe avere una connotazione ...Parole che hanno infiammato la Giunta regionalecui 'il patrocinio, concesso in buona fede ... 'Isi svolgono e hanno successo - afferma Martina Chichi, campaigner di Amnesty International ...un sondaggio dell'Istituto Ipsos, denominato "LGBT +2023", il 6% dei cittadini svizzeri si identifica come transgender, non binario, " gender - fluid " o "diverso da maschio o femmina". ...

Il Pride secondo Luxuria stagione 1 - Podcast la Repubblica

Elodie ha attaccato duramente la Regione Lazio dopo la decisione di togliere il sostegno al Pride di Roma in programma il 10 giugno.presidente del circolo omonimo e portavoce del Roma Pride, tra il patrocinio della Regione Lazio e l’utero in affitto. Questa associazione, secondo Rocca, è in netto contrasto con la sua sensibilità e ...