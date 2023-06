Il Pride secondo Luxuria | il podcast sui 30 anni di lotta per l' uguaglianza

(Di martedì 6 giugno 2023) 'Ci hanno spinti, siamo cadute. Ci siamo rialzati e ci siamo messe in cammino. Lo abbiamo fatto per 30, ...

'Ci hanno spinti, siamo cadute. Ci siamo rialzati e ci siamo messe in cammino. Lo abbiamo fatto per 30 anni, ...... per aver concorso al ritiro del patrocinio della Regione Lazio al prossimodi Roma ), ...sono indotte o costrette ad abortire proprio per mancanza di aiuti economici e sociali" " Sempre...il governatore si tratta di 'un'occasione persa: il patrocinio era stato dato in perfetta buona fede perché ildovrebbe essere la festa di tutti e non dovrebbe avere una connotazione ...

Il Pride secondo Luxuria stagione 1 - Podcast la Repubblica

Il portavoce dell'evento replica polemico al presidente Rocca, che aveva chiesto delle scuse in cambio della riconcessione del patrocinio. "È il centrodestra che deve chiedere scusa alle famiglie arco ...L’associazione del Roma Pride non chiude le porte al dialogo con la Regione Lazio ma non è disposta a cambiare il manifesto. Lo dice il presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride Ma ...