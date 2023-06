Il Pride a Cinecittà World | il Parco Divertimenti di Roma si tinge di arcobaleno

(Di martedì 6 giugno 2023) Aldel Cinema e della Tv dil’evento “”, la settimanana del: 16 ore di divertimento no-stop, con tantissime attività per tutti. Domenica 11 giugno asi festeggia l’inclusività e il mondo LGBTQ+ in tutte le sue sfumature. Per la prima volta ildel Cinema e della Tv diospita il

...passaggio riferito alla gestazione di supporto nel documento politico del Roma2023 ha spinto il Abbonati per leggere anche Leggi anche "Chi ama il pallone batte l'omofobia" approda a..."Chi ama il pallone batte l'omofobia" approda domenica 11 giugno aWorld in occasione delWorld. La nuova tappa della campagna contro l'omofobia lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con le associazioni Arcigay e Gaynet vedrà scendere in campo Asd Lupi ...... bisogna liberarsi degli stereotipi che ci rendono pavidi e conformisti Ageè un inno alla ... Archivio '900, curato da ZaLab Film per Luceed è scaturito da una serie di testimonianze ...