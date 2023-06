Il presidente Aia Pacifici | “Mourinho contro Taylor? Serve rispetto”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) IlAia Carlo, nel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano, ha risposto ad una domanda sulle proteste di JosèAnthonydopo la finale di Europa League persa dalla Romail Siviglia: “Ricordo lo slogan della Fifa: ‘’.per tutti, non è alzando i toni che facciamo del bene del calcio. Non ci dobbiamo mai dimenticare che quanto succede in Serie A e in Europa poi si riflette sulla base”. Sulle aggressioni agli arbitri: “La violenza è una delle piaghe più drammatiche, non solo fisica ma anche verbale. Ce ne occupiamo in tutte le settimane, vediamo che il clima sta salendo soprattutto nei campionati minori e questo è un dato veramente preoccupante. C’è stato un primo passaggio ...