Il pragmatismo mediterraneo della Meloni passa dalla Tunisia

(Di martedì 6 giugno 2023) È stata una visita significativa quella compiuta martedì a Tunisi da Giorgia, per incontrare il presidente tunisino, Kais Saied. Obiettivo principale dell’Italia è infatti notoriamente quello di stabilizzare il Paese nordafricano, per disinnescare la bomba migratoria che rischia di abbattersi sulle nostre coste. È in quest’ottica che, negli ultimi mesi, Roma ha esortato il Fondo monetario internazionale ad essere meno rigido nei confronti di Tunisi: quest’ultimo ha infatti subordinato la concessione di un prestito da 1,9 miliardi di dollari all’attuazione di riforme che Saied non sembra tuttavia intenzionato a implementare. “Noi abbiamo portato avanti un'azione di sostegno allanei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale, sia a livello di Unione europea sia di G7, con un approccio pragmatico, perché pragmatico deve essere ...