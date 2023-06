Il Paradiso delle Signore | Tancredi di Sant' Erasmo nel bel mezzo delle riprese | Devo fare i conti con la realtà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 giugno 2023) Ildirivela durante lecome abbia dovutocon la: ma in che senso? Ile la soap-opera più fortunata di Rai 1 che andava in onda fino a un mese fa tutti i giorni a partire dalle 16:05 circa, subito dopo il talk show Oggi è un altro giorno timonato dalla conduttrice Serena Bortone. Attualmente, il prodotto audiovisivo non va più in onda perché al suo posto c'è Sei sorelle, un'altra serie - stavolta spagnola - che per quanto possa essere avvincente non riesce a tenere i telespettatori con il fiato sospeso come quella che ha sostituito. A ...