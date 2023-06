Il pagellone della Serie A 22 23

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 giugno 2023) Si è chiusa da pochi giorni l’edizione numero 121A. Un campionato anomalo perche’ caratterizzato dalla sosta di un mese, tra novembre e dicembre, per lasciare spazio ai Mondiali del Qatar, ma che ha visto un solo padrone, il Napoli di Luciano Spalletti, capace di dominare in lungo e in largo. Lazio, Inter, e Milan si devono accontentarequalificazione in Champions League, Atalanta e RomaEuropa League, mentre la Juventus, Uefa permettendo, disputerà la Conference League. Retrocedono in B Sampdoria, e Cremonese in attesaterza che uscirà fuori dallo spareggio tra Spezia e Verona. Ecco ilA 22/23. : I VOTI ATALANTA 7: I bergamaschi sono riusciti a tornare in Europa dopo un anno di assenza. ...