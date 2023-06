Il no di Christian Horner alla Ferrari | retroscena | la notte che poteva stravolgere la F1

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) "Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo un'inconsistenza incredibile, enorme. Nelle stessa gara, montiamo due volte lo stesso compound: sul primo hard si è fatta tanta fatica, mentre sul secondo hard andavamo bene. Questo, nonostante io mi comporti sempre allo stesso modo nel portare la gomma al limite. Qui a Barcellona in queste condizioni, la gestione gomma è stata difficilissima, dobbiamo lavorarci tanto". Sono le parole di un delusissimo Charles Leclerc, solo 11° a Barcellona dopo una gara difficilissima. "Per me è una delusione non essere arrivato a punti, ma sono certo che sia stata una corsa difficile anche per Sainz, sempre per via delle gomme — ha detto il monegasco — Dobbiamo imparare su quello, è un problema che perdura da tanto, ma è difficile capire visto che, nonostante io faccia lo stesso, la macchina cambia comportamenti ogni volta". Marko ricorda: “Una ...