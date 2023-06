"Siamo contenti di rimanere in Lombardia, così da permettere ai nostri tanti tifosi di venire a supportare la squadra", ha spiega il vicepresidente e amministratore delegato del, Adriano ...8.5 : sul podio delle migliori neopromosse della storia. Per di più dopo un inizio drammatico.così anche con la Champions La metamorfosi è completa: la squadra non gioca più per Immobile ...Saranno i francesi i primi avversari della squadra di Nicolato, cheil suo esordio giovedì 22 ... Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (), Stefano Turati (Frosinone). ...

Il Monza farà ritiro a Pontedilegno-Tonale - Lombardia Agenzia ANSA