Il Milan licenzia Maldini | la decisione scioccante di Gerry Cardinale fa infuriare i tifosi

(Di martedì 6 giugno 2023) Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, ae Massara sarebbero contestati il quinto posto in campionato (quarto con la penalizzazione della Juventus), alcune scelte di mercato e ...

Paolo Maldini licenziato dal. Una notizia scioccante per i tifosi rossoneri, maturata nel corso della nottata. Mancherebbe infatti solo l'ufficialità per l'allontanamento dell'ex capitano milanista e di Frederic Massara da ...Si attende l'ufficialità, addio a Maldini e Massara La brusca separazione, decisa da Gerry Cardinale e il fondo RedBird, proprietario del, sarebbe avvenuta ieri mattina. Inizialmente ...... peraltro del tutto inatteso CardinaleMaldini e Massara: pesa il mercato flop dello ... a testimonianza di come la coppia stesse procedendo con la costruzione del nuovo. Maldini e ...

Il Milan licenzia Maldini e Massara: «Squadra in rivolta», la reazione di Leao. Ipotesi clamorosa: Ibra team m leggo.it

Paolo Maldini licenziato dal Milan. Una notizia scioccante per i tifosi rossoneri, maturata nel corso della nottata. Mancherebbe infatti solo l’ufficialità per l’allontanamento dell’ex capitano ...Tanto tuonò che piovve: dopo l’incontro avvenuto ieri tra il proprietario ed il dirigente è emersa una diversità di vedute insanabile. Il rapporto tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini non si può certo ...