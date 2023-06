Il Manchester City è il brand di maggior valore | superato il Real – La classifica dei club italiani

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilspodesta ilMadrid, non ancora nell’albo d’oro della Champions League – c’è ancora la finale con l’Inter da giocare – ma intanto nelladeicon ildial mondo. La società inglese incrementa il suodel 13% salendo a 1,5 miliardi di euro e superando appunto il, il cuidiminuisce del 4% scendendo a 1,46 miliardi di euro. Laè stilata daFinance, che per calcolare ilmonetario del marchio tiene conto delle performance finanziarie e della forza con cui ilinfluenza le scelte dei tifosi. Se da un lato il...

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del, in vista della sfida in finale di Champions League contro l'Inter Pep Guardiola ha parlato ai canali UEFA in vista della finale di Champions League di sabato contro l'Inter. Di ...9 Nel corso del Media Day di ieri che ha visto l'Inter protagonista da Appiano Gentile con interviste e dichiarazioni che ci porteranno alla finale di Champions League contro il, anche Hakan Calhanoglu ha preso parola e, intervistato in esclusiva da NTV ha confermato che presto sarà messo nero su bianco il nuovo accordo contrattuale che prolungherà la scadenza ...... oggi è open media day anche in casain vista della finale di Champions League di sabato ad Istanbul. Tra i protagonisti più attesi davanti ai microfoni c'è ovviamente l'allenatore ...

«Guardate chi parte da Ancona» Il pullman del Manchester City si imbarca direzione Istanbul Cronache Maceratesi

Il suo contributo nei successi stagionali del City non può e non deve essere limitato al pur impressionate numero di reti segnate (53 per la precisione). Haaland, infatti, ha aiutato il City a ...Iscrizione avvenuta con successo. La cosa più importante è esserci sempre. Due anni fa c'eravamo, dopo due anni ci siamo di nuovo. Ci riproveremo e la cosa più importante è essere di nuovo qui tra ...