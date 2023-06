Il lusso del pesce azzurro

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) Una parola costantemente svuotata di senso, ma che – analizzata e riempita di significato – ha ancora un grande valore di riferimento di cui dovremmo tenere conto. È la sostenibilità, che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare, e dopo il suo utilizzo compulsivo abbiamo perso e iniziato a detestare, perché quasi sempre simbolo di greenwashing. Forse, iniziando a ristabilire i tanti significati che porta con sé, e scomponendola nei suoi tanti valori, saremo in grado di restituirle la sua vocazione originaria: permetterci di vivere meglio e consumare in maniera più leggera per il Pianeta, e per noi. Iniziando, per esempio da come ci nutriamo, ricominciando a dare valore e spazio ad alimenti salutari, che si trovano facilmente e sono presenti in grandi quantità vicino a noi, e che quindi non sono costosi, non sono sottoposti a lunghi viaggi per arrivare sulle nostre tavole e sono in ...