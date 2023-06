Il gay pride di Roma diventa un corteo anti-governo e perde il patrocinio

(Di martedì 6 giugno 2023) La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca aveva dato il suoal. Non aveva motivo di non farlo. L'obiettivo, condiviso, era quello di «promuovere una reale inclusione e combattere ogni forma di stigma e discriminazione». Le condizioni erano due: rispettare le sensibilità di tutti i cittadini e astenersi dal propagandare azioni illegali e vietate dall'ordinamento italiano. Sembrava tutto a posto. Il gaysi sarebbe potuto tenere come ogni anno, poco importava se al posto di una giunta di centrosinistra ne fosse subentrata una di centrodestra. Poi, però, qualcosa è cambiato. Gli organizzatori hanno trasformato la marcia dell'orgoglio Lgbt in una manifestazione dichiaratamente-governativa. L'occasione giusta per farlare una crociata in favore ...

'Ma quale omofobia e ordini dall'alto, la revoca del patrocinio aldipende solo dal fatto che hanno voluto strumentalizzare la nostra adesione facendola passare per un sostegno alla pratica dell'utero in affitto, che oltre a essere illegale è basata sullo ...Nel fondo risalta il 'No' della Regione Lazio al patrocinio al('La Regione Lazio ritira il patrocinio al: No all'utero in affitto'). Tema protagonista di altri due articoli ('Rocca: ...È chiaro - Bene ha fatto la Regione Lazio a togliere il patrocinio al, di cui il centrodestra non ha mai apprezzato modi e temi. Se a sinistra si scandalizzano perché "in democrazia tutti ...

La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca aveva dato il suo patrocinio al Roma Pride. Non aveva motivo di non farlo. L’obiettivo, condiviso, ...(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Il Pride dovrebbe essere una festa per tutti, l'occasione per un dialogo sui diritti civili, e non avere una connotazione ideologica. Non potevo dare il patrocinio a chi riven ...