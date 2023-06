Il garante privacy confisca le banche dati dei call center contro il telemarketing selvaggio

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilper laha avviato una nuova azioneilndo per la prima voltadie infliggendo sanzioni alle società coinvolte. Un ...

Nuova azione del Garante contro il telemarketing selvaggio. Confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito il 'sottobosco' con sanzioni per le società coinvolte.

Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione totale di 1,8 milioni di euro a quattro società e confiscato le banche dati illecitamente acquisite.Per la prima volta in Italia sono state confiscate le banche dati utilizzate da alcune società impegnate in attività di telemarketing illegale. Sulla base dei provvedimenti adottati dal Garante della ...