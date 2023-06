(Di martedì 6 giugno 2023) C’è una novità per i nostri lettori eper i nuovi arrivati., il mensile culturale deldiretto da Annalena Benini, arrivae presenta il suo sito. Una miniera d’oro: l’archivio di tutti i numeri con le storie ospitate dalla rivista culturale, letteraria e di attualità del. Pulito, essenziale come piace a noi e, per questo primo periodo promozionale, accessibilea chi non è abbonato. Per l’occasione infatti i pezzi dei primi 18 numeri si potranno leggere liberamente sul sito. Il numero 19 è invece acquistabile in edicola e in copia digitale nello store del. Dalle pagine di, trovano nuova vitale storie scritte dalle migliori voci italiane (e ...

...superiori si laurea in giurisprudenza e dal 2001 scrive di cultura per IlNel corso della sua carriera ha fondato e curato l'inserto settimanale Il Figlio , oltre alla rivista culturale...Ogni volta che uno scrittore sfoglia per esempio la Sunday Bookdel New York Times, si domanda: 'Che cos'è tutto questo parlare di altri Perché non si parla soltanto di me''. Cosparge la ......superiori si laurea in giurisprudenza e dal 2001 scrive di cultura per IlNel corso della sua carriera ha fondato e curato l'inserto settimanale Il Figlio , oltre alla rivista culturale...

Il Foglio Review è anche online Il Foglio

Il mensile culturale diretto da Annalena Benini presenta il suo sito. Una miniera d'oro con l'archivio di tutti i numeri, accessibile anche a chi non è abbonato per questo primo periodo promozionale ...L'illustratrice che l'ha disegnata ci presenta "Sotto esame", la cover del nuovo numero del magazine del Foglio, in edicola da sabato 27 maggio ...