Il fallimento ripetuto e inevitabile delle previsioni sugli scenari globali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni Mai come nel 2022 ci siamo trovati di fronte ageopolitici ed economici inaspettati (dalla guerra all’inflazione per citarne solo un paio). Mentre puntiamo i riflettori sui paesi interessanti per il prossimo futuro, forse vale la pena interrogarsi sullefin qui venute meno o su quelle rivelatesi fragili o poco strutturate. Questa piccola rassegna di organizzazioni e paesi il cui destino ha preso strade diverse da quelle anticipate dagli analisti non è certo esaustiva, ma costituisce un monito a ognuno di noi: la realtà non sempre è quella che ci saremmo aspettati. I Brics sulle montagne russe Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, i cosiddetti BRICS, che, secondo l’analista che ha coniato l’acronimo, avrebbero verosimilmente ...