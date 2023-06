Il ' ' diesel' ' Djokovic vola in semifinale a Parigi | rimontato Khachanov

(Di martedì 6 giugno 2023) Soffre, si rialza ein. Per la 45esima volta nella sua carriera Novakapproda al penultimo atto di un torneo dello Slam. Il serbo numero 3 del mondo si è avvicinato ad una ...

Dopo aver visto la prima palla break in suo favore soltanto nel terzo set,ha schiacciato il russo testa di serie numero 11 facendo un altro passo verso il 23esimo titolo Slam da record. ...Terzo set: Khachanov diminuisce l'intensità,gioca di esperienza Carico del set appena conquistato,parte subito forte nel terzo parziale. Costringe Khachanov ai vantaggi e, dopo ...Dopo una partenzanella sua diciannovesima presenza sotto la tour Eiffel, essendo stato costretto ad almeno un tie - break in le sue prime tre partite,ha dato prova di essere ancora ...

Roland Garros: Djokovic diesel batte Khachanov alla distanza, è semifinale Ubitennis

Soffre, si rialza e vola in semifinale. Per la 45esima volta nella sua carriera Novak Djokovic approda al penultimo atto di un torneo dello Slam.