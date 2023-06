Il consiglio scolastico dell’Oklahoma approva la prima scuola religiosa finanziata dai contribuenti negli Stati Uniti

... durante il suo intervento inmonotematico. "Negli ultimi due anni, è stata avviata una ...a proseguire il servizio frontale con i bambini oltre le 42 settimane del calendarioed in ...'È grave che in una sede istituzionale come und'Istituto possa essere portata avanti una ...raggiunto più di 100 scuole e anche al liceo era arrivato su proposta di un collettivo, ......al fine di garantire loro le migliori premesse per un futuro soddisfacente sia in ambito... nelle persone del sindaco Clemente Mastella e del presidente delcomunale Renato Parente ...

Consiglio d’istituto di un liceo vieta la distribuzione della rivista “Scomodo”: “Tratta temi divisivi come l’aborto” Tecnica della Scuola

Il ministro Valditara e il presidente Lazzari hanno concordato sulla necessità di una visione di sistema che attraverso la psicologia scolastica si occupi dalla prevenzione, della promozione delle ris ...Il ministro Valditara e il presidente Lazzari hanno concordato sulla necessità di una visione di sistema che attraverso la psicologia scolastica si occupi dalla prevenzione, della promozione delle ris ...