Il caro affitti non si ferma più | case a prezzi record

(Di martedì 6 giugno 2023) Una crisi senza mia fine, nonostante le tante proteste degli ultimi mesi portate avanti su tutti da studenti e fuorisede. L’emergenza sulin Italia, infatti, sembra non trovare soluzione e anzi la situazione sembra peggiorare sempre più, settimana dopo settimana e mese dopo mese. Il quadro, infatti, è uno dei peggiori mai registrati nel Paese, con cifre esorbitanti per glinelle grandi città dello Stivale in cui, vuoi per lavoro o per studio, iper lehanno toccato costi inaccessibili.senza freni A dare una panoramica su quanto sta succedendo in Italia ci hanno pensato Immobiliare.it, sito che si occupa di mettere online gli annunci sulle vendite e gli immobili messi in locazione in Italia, e Idealista. E da quando ...

No al caro affitti ed agli sfratti causati dall'eccesso di case vacanza. E' questa una delle motivazione che domani porterà in piazza gli attivisti della Campagna per il diritto ad abitare.

Caro affitti: solo a maggio + 3,8%. Continua la corsa al rialzo in tutta Italia RaiNews

Affittare una casa sembra essere una vera e propria utopia per gli italiani, con cifre a metro quadro da capogiro: ecco quanto costa, in media, l'affitto ...