is transforming the political landscape The Pd was formed to unite the less conservative ... There aren't any Giorgia Meloni's brilliantis to secure public debt from new financial shocks ...... in quota Bonaccini; Franco Mirabelli, della maggioranza; Antonio Nicita per i neo ulivisti. L'iniziale che circolava al Nazareno era quella di confermare gli assetti, così da non ...... ma dovrete abituarvi all'", così ha esordito Ceccardi in una nota pubblicata sui social. Non sono mancate le frecciatine, a partire dall'ormai celebre armocromista di Elly: "Capisco che ...

Idea Schlein: avanza la candidatura di Boldrini alle Europee Il Foglio

La segretaria pensa all'ex presidente della Camera come prossima europarlamentare: potrebbe prendere il posto di Marta Bonafoni, che molti vorrebbero restasse a Roma per vigilare sulle correnti ...Il responsabile esteri del Pd: "Noi siamo per sostenere Kiev anche con aiuti militari. Serve più coraggio sulla difesa europea" ...