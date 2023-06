Icardi | notizia bomba | pronto a tornare in Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 giugno 2023) La rottura del legamento crociato per Tammy Abraham e il conseguente lungo stop, ha costretto la Roma a cambiare i piani sul mercato. L’acquisto di un centravanti è diventata così la priorità assoluta per il club giallorosso in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport uno dei possibili nomi sarebbe quello di Nzola, profilo gradito anche da Mourinho e accessibile per i costi. Non solo Nzola: anchein lista Oltre al giocatore dello Spezia tra i possibili calciatori graditi alla Roma rientrerebbe quello di Mauro. Rispetto a Nzola un profilo nettamente più internazionale, con esperienza nelle coppe e con squadre di alta classifica come Inter e PSG. Il classe 1993 potrebbe quindi avere una seconda chance in Italia, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.