I vincitori del concorso nazionale ' I futuri geometri progettano l' accessibilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Labitalia) - Al via oggi la premiazione dell'11ma edizione il'Il'', promosso da Fiaba onlus e dal Consigliolaureati, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito. Il primo premio è andato all'istituto tecnico V. Cardarelli di La Spezia (SP) per il progetto di riqualificazione urbana della spiaggia comunale della Venere Azzurra nel comune di Lerici, un contesto di rara bellezza che si affaccia sul Golfo dei Poeti, fruito giornalmente durate la stagione estiva da migliaia di bagnanti e turisti. Il secondo e il terzo premio sono stati rispettivamente assegnati all'istituto tecnico G. Antonietti di Iseo (BS) e ...