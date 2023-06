I russi fanno saltare la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka | Kiev | E' ecocidio

(Di martedì 6 giugno 2023) A rischio migliaia di civili. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, ha annunciato l'evacuazione dei residentiriva destra del Dnepr per il rischio inondazioni. Non è possibile evacuare la popolazioneriva sinistra che è occupata

... che - comenotare molte agenzie locali e internazionali - proprio per questo prezioso materiale si trova sempre più in conflitto con la Cina. Alcuni politologiconcordano sul fatto che "...Gli Usasapere che non sostengono attacchi all'interno del territorio russo mentre il ... L'obiettivo di Kiev, ha detto Putin , è 'terrorizzare i' , ma soprattutto 'provocare una risposta ...'Terroristi. La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma per il mondo intero che devono essere scacciati da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe ...

Ucraina, i russi fanno saltare la diga di Kakhovka Panorama

Dopo l'esplosione della diga di Kakhovska, Volosymir Zelensky accusa i russi e convoca il Consiglio per la sicurezza ...Nella notte, le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga di Kakhovka: “Tutti i servizi funzionano. Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale” fa sapere con un tweet il ...