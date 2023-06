(Di martedì 6 giugno 2023) Aggiornare inon e? per i deboli di cuore New York Times, di Brooks Barnes, pag. 1 Per più di un decennio, Sean Bailey ha gestito la fabbrica di “rivisitazioni” dei film d’animazione dellacon silenziosa efficienza e risultati superlativi. Il suo“Aladdin” ha incassato 1,1 miliardi di dollari al botteghino, mentre un fotorealistico “Il re leone” ha incassato 1,7 miliardi di dollari. Il“La bella e la bestia” ha fruttato 1,3 miliardi di dollari. Allapiacciono i soldi. L’azienda ritiene inoltre che l’operazione didel signor Bailey sia cruciale per rimanere rilevante. Ianimati dellamolto ...

Nel corso dell'intervista, Bailey ha dichiarato che il reboot della serie de Pirati dei Caraibi è la seconda priorità di Disney, dopo la realizzazione di nuoviaction dei classici animati.... ma anche che SEGA annunci un nuovo spin - off di Persona 5 ed ildi Persona 3. Magari, a ... Ricordatevi di sintonizzarvi sul nostro canale Twitch per seguire la nostrastreaming del Summer ...'C'è molto spazio per correre se riusciamo a trovare le storie .' Il- action' del classico Disney è uscito nei cinema nel 2019 e ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari al botteghino ...

I remake live-action dei Classici Disney sono una buona idea TvZoom

In preparazione il live action de la bella addormentata horror, che si intitolerà "Sleeping beauty's massacre" ...Stando alle parole del co-director Motomu Toriyama non è necessario aver giocato a Final Fantasy 7 Remake per godere appieno di Rebirth.