I Fantastici 4 e Silver Surfer | il regista commenta le polemiche sull' aspetto di Galactus

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023) Il celebre villain dei fumetti Marvel,, è apparso in versione live action nel film del 2007 I4 e, ma il suo design è stato oggetto di feroci critiche. Dopo il film sui4 uscito nel 2005, Fox decise di dare il via libera a un sequel, intitolato I4 e, uscito nel 2007 e che non ottenne il successo sperato. Tra le critiche maggiori dei fan ci fu il design di, completamente cambiato rispetto ai fumetti Marvel e ridotto a semplice "nuvola nello spazio".è voluto intervenire di recente ilTim Story, ammettendo gli sbagli commessi. "Assolutamente no, non è stato il miglior design di ...