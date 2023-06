I Can’t Get No Satisfaction dei Rolling Stones | i 58 anni del manifesto contro il consumismo

(Di martedì 6 giugno 2023) Quando (IGet No)deiviene lanciata nel mercato statunitense è il 6 giugno 1965 e probabilmente lo stesso Keith Richards non si aspetta quella veloce scalata verso il successo. Lo giustifica il fatto che il chitarrista vorrebbe per quel riff un arrangiamento fatto di fiati che eseguono il leggendario riff, per replicare lo stile di Otis Redding. Eppure Mick Jagger e gli altri non sono d’accordo e preferiscono la seconda versione, quella con un fuzzbox usato per filtrare il riff di chitarra e tutta la sporcizia che solo il rock’n’roll può dare. Una prima versione, infatti, vede Brian Jones all’armonica. Buona la seconda quindi, con glientusiasti nel lanciarla come singolo ufficiale e Keith Richards contrariato. Vuoi per gelosia o vuoi per manie di ...

"(INo) Satisfaction" , una delle canzoni più famose dei Rolling Stones divenuta negli anni una vera e propria icona. Per celebrarne il compleanno " il 6 giugno 1965 uscì negli Stati Uniti ...Calls identified as spam by carriers won'appear as Live ... theyshare a message thatbe enjoyed later. FaceTime calls also ... FaceTime calls alsomore expressive with Reactions such as ......users the option to receive follow - up reminders if they haven'... Usersalso make reminders as critical alerts, which allows ... people, places, workouts, and more, making it easy tostarted. ...