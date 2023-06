I bambini allattati al seno per almeno 12 mesi hanno voti più alti a scuola

Solo il 19,2% deial seno per almeno 12 mesi non ha superato l'esame GCSE di inglese, contro il 41,7% di quelli che non sono mai statial seno. Inoltre, il 28,5% dei bimbi ...al seno più a lungo sembrano avere il 39% in più di probabilità di ottenere risultati migliori agli esami che in Inghilterra si devono sostenere a 16 anni rispetto ai coetanei non ...I risultati dello studio sono chiari: rispetto aiche non sono mai statial seno, coloro che sono statiper almeno 12 mesi avevano una probabilità del 39% in più di ...

I bambini allattati al seno per almeno 12 mesi hanno voti più alti a ... Today.it

Da oggi le mamme e i papà consiglieri potranno svolgere le attività di cura del proprio bambino previa richiesta al presidente del Consiglio comunale ...Una fotografia dell'ISS premia le buone pratiche delle mamme nei primi mesi di vita dei figli ma porta l'attenzione sul fumo passivo e l'esposizione ai device.