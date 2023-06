Ho una cartolina per Michela Murgia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 giugno 2023) Allora ragazzi, iniziamo subito con una notizia. Ve la leggo secca: sparò e uccise il bandito in fuga, pena definitiva per il vigilante che si chiama Massimo Zen. La cosa avvenne nel 2017, sentenza definitiva della Cassazione. Quest’uomo, una guardia giurata, dovrà scontare nove anni e mezzo per omicidio volontario per avere ucciso un rapinatore in fuga. Giustamente, quest’uomo che sta per entrare in carcere dice: “considerando le leggi italiane attuali, oggi mi girerei dall’altra parte“. Amici miei, io sono dalla parte di questo signore: una persona sicuramente per bene, una guardia giurata che ha colpito un rapinatore. Il rapinatore aveva già commesso dei reati ed è stato fermato da una guardia giurata. Lui è morto naturalmente, ma questo fa parte del mestiere. Massimo, invece, sta per entrare in galera dove resterà per nove anni e mezzo per avere fermato un rapinatore in ...