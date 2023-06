Helena Seger e Zlatan Ibrahimovi? | una vita insieme lontano dai riflettori

Ibrahimovic è legato dal 2001 all'ex modellae insieme a lei ha reso nonni i suoi genitori: i due infatti hanno due figli, Vincent e Maximilian.Si chiamala bellissima compagna di Zlatan Ibrahimovi , accanto al calciatore da ben vent'anni. Ebbene sì, compagna e non moglie, perché i due, nonostante la lunga relazione e i figli avuti ...Emblema di una discrezione sui generis ,si è mostrata alle telecamere, in queste ore a Milano accanto al suo compagno, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic , in una fase movimentata, effervescente e quasi commovente. Le ...

As football legend Zlatan Ibrahimovic made his tearful retirement speech inside Italy’s iconic San Siro stadium yesterday, a chorus of taunting boos and jeers suddenly erupted from the opposition ...A tearful Zlatan Ibrahimovic surprised the sporting world on Sunday night by announcing his retirement from football with immediate effect after AC Milan's final match of the season.