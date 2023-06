Helena Prestes | il faccia a faccia con due naufraghi post-puntata | “Non voglio fare zizzania”

(Di martedì 6 giugno 2023)e ilcon due: “Non”. Ecco cosa è emerso, ieri sera nel corso dell’ottavade L’Isola dei Famosi ha ricevuto una dolcissima sorpresa da parte del suo fidanzato Carlo Motta. Il giovane modello è sbarcato direttamente in Honduras per una proa di fidanzamento ufficiale. Leggi anche –> Carlo Motta, il fidanzato dismentisce le dichiarazioni di Gian Maria e Mazzoli con delle prove Il chiarimento tra i: ecco cosa è emerso…viene raggiunta da Marco ...

Leggi anche La rivelazione diRicordiamo che manca davvero poco alla finalissima de L'sola dei famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda il prossimo lunedì 19 ...All'Isola dei Famosi,ha ricevuto una sorpresa da Carlo, il suo fidanzato. La modella ha parlato del suo difficile rapporto con gli uomini, e di come Carlo abbia saputo darle qualcosa che nessun altro uomo ...Ma cos'è successo dopo la lunghissima diretta Come mostrato nel daytime di oggiè scoppiata in un lungo pianto ripensando al romantico incontro con il fidanzato, che ha voluto darle ...

Helena Prestes e il faccia a faccia con due naufraghi post-puntata: “Non voglio fare zizzania”. Ecco cosa è emerso Helena Prestes, ieri sera nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi ha ...Una battuta di Marco Mazzoli su Helena Prestes durante l’ultima puntata L'Isola dei Famosi ha suscitato qualche controversia, anche perché il conduttore radiofonico ha tirato in ballo anche Belen ...