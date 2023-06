Harry in tribunale a Londra per testimoniare contro il gruppo del tabloid “Mirror” | è la prima volta dal 1890 per un membro della Royal Family

(Di martedì 6 giugno 2023) È cominciata la fase finalecausa intentata dal principeilGroup Newspapers (Mgn), ileditoriale del, sulle presunte intercettazioni illegali ai danni del duca di Sussex nel periodo compreso fra il 1995 e il 2011.è arrivato in mattinata all’Alta Corte didove, sotto giuramento, dovrà affrontare anche ilesame degli avvocati difensori dei vertici aziendali dele di quelli dei responsabili giornalistici del periodo al centro dell’azione legale. Era già apparso all’Alta corte lo scorso marzo, sempre in una causa. Ma questa è lache si ...

, Diana e il rapporto difficile con i media Nella sua denuncia, David Sherborne , il legale del principe ha raccontato cheebbe pesanti attacchi di 'depressione' dopo la rottura con una ...E' la prima volta, in 130 anni, che un membro della famiglia reale britannica appare inè arrivato da Los Angeles ed era atteso in aula ieri, ma ha ritardato la sua presenza per ...Il principeè arrivato dinanzi aldi Londra accolto da una selva di obiettivi e taccuini. Dovrà testimoniare nel processo che ha innescato contro l'editore e i giornalisti del gruppo editoriale ...

Harry in tribunale, la prima volta di un Windsor davanti ai giudici AGI - Agenzia Italia

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Harry testimone in aula nel processo contro il Daily Mirror. Per la prima volta da oltre un secolo un membro della famiglia reale britannica si presenta per testimoniare in una corte di giustizia del.