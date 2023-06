Hamilton e Shakira | attenti alla mano Avances spinte al ristorante dopo il Gp | Guarda

(Di martedì 6 giugno 2023) Quellamalandrina, che dà adito ai pensieri su un loro presunto flirt. Di Lewissi è parlato diverse volte. La presenza della colombiana al GP di Miami, poi l'ultimo a Barcellona, dove era ospite proprio nel box della Mercedes. E quella frase malandrina del britannico lascia tutto aperto: “Ho bisogno di trovarmi una latina”. Nella foto successivagara, però, una foto svela un dettaglio divenuto virale:(insieme agli amici) mentre cingecol suo braccio sinistro, con lache spunta ben visibile al suo fianco, avvolgente come lo può essere solo quella di qualcuno molto intimo. La foto scattata in una Barcellona La felicità che traspare dallo scatto è evidente, se poi ci sia ...

Nel paddock della Formula 1 ormai non si parla d'altro, o quasi. Lewisfanno ormai coppia. La cantante colombiana, dopo il divorzio e tutte le vicissitudini poi seguite con il calciatore Pique, era a Barcellona lo scorso fine settimana, ospite della ...Da https://www.corrieredellosport.it/Flirt in corso trae LewisNel giro di poco tempo i due sono stati avvistati più di una volta insieme, scatenando così fan e appassionati di gossip. La presenza della cantante colombiana al ...VERSTAPP F1 2023, GP Spagna: il momento in cui viene svelata VerstApp PILLOLE DI UP Lewis:... In serata decide di gettare benzina sul fuoco del gossip festeggiando il risultato con, al ...

La cantante ed il pilota di Formula 1 hanno trascorso una serata all'insegna del divertimento dopo il GP di Spagna ...Shakira e Lewis Hamilton: quando la Formula Uno batte la Twingo a voler citare la famosa canzone con cui ha preso in giro l'ex.