(Di martedì 6 giugno 2023) Continuava a riscuotere ladell’anziana che assisteva, nonostante fosse morta da oltre 10. La Guardia di Finanza ha scoperto a Vittoria, in provincia di Ragusa, la presunta truffa messa in atto da unache, dal maggio 2012, quando la signora è, è riuscita a intascaredella sua. Per questo la Procura ha disposto il sequestro dei conti correnti e degli immobili riconducibili all’indagata che, adesso, è sospettata di appropriazione indebita. Le indagini svolte dai militari della compagnia di Vittoria hanno accertato che la donna, che aveva una delega a operare sul conto corrente della donna, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte della pensionata da parte dell’Inps per un guasto del sistema ...

Lo dimostra il successo che hannole edizioni passate e l'attesa che c'è intorno a questa ...e lo stile fortemente riconoscibile della formazione li ha portati a essere decretatiben tre ...L'importante novità introdotta dal Ministero haun diffuso consenso. Ora lavoreremo insieme, anche attraverso un costante confronto con tutti gli interlocutori istituzionali,proseguire ...D - Passando al teatro, è reduce dal grande successocon Anna Cappelli di Annibale ... Dovevo entrare nella testa di Annaraccontarla in tutti i suoi pensieri ed emozioni. Renato ha delle ...

Ha riscosso per 10 anni la pensione di un’anziana deceduta: sequestrati 150mila euro a una badante Il Fatto Quotidiano

Girare un film in una via di Roma Ditelo prima ai residenti, che poi non riescono a trovare un parcheggio per l’auto. Allestire uno studio ...‘Virginiapertutte’ è insieme una mostra, un’opera e un’azione realizzata dal libro ‘Una stanza tutta per sé’ di Virginia Woolf. L’artista Patrizia Fratus ha suddiviso il libro in frasi di massimo due ...