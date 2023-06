Gubitosa | “Governo di incompetenti Così perderemo i fondi del Pnrr”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 giugno 2023) Come già visto più volte, ilha chiesto l’ennesima fiducia alla Camera sul decreto Pubblica amministrazione. Michele, deputato e Vicepresidente M5S, come mai la Meloni sfugge da ogni confronto in Aula? “Innanzi tutto, questo approccio evidenzia la totale incoerenza di Meloni e dei suoi, che dall’opposizione criticavano aspramente, anche con parole molto gravi, l’uso della fiducia o della decretazione d’urgenza da parte del secondoConte. In quei mesi, però, il Paese doveva affrontare l’emergenza determinata dalla pandemia e le sue drammatiche conseguenze. Oggi, invece, una volta ale in un periodo decisamente meno emergenziale, usano la fiducia ben più di quanto non si facesse allora. Detto questo, mi sembra che questo esecutivo sia contrario a priori al confronto per una sorta di ...