Guardiola | «Nello sport il fallimento non esiste | è come dire che l’avversario non vale nulla»

(Di martedì 6 giugno 2023) Pepparla della finale di Champions League sui canali della Uefa. Sul proprio sito, infatti, l’organo del calcio europeo ha intervistato l’allenatore del Manchester City che sabato affronterà in finale l’Inter di Inzaghi. «In questo club ho imparato che la sovraeccitazione non ci si addice. Andiamo a Istanbul per realizzare un sogno e cercheremo di fare una buona partita. Ne abbiamo avuto la possibilità due anni fa e non ce l’abbiamo fatta, mentre l’anno scorso non l’abbiamo raggiunta per poco. Quest’anno ci siamo arrivati e cercheremo di dare il massimo. Affronteremo questa partitafacciamo sempre in Premier League; faremo in modo che i giocatori siano concentrati su quello che devono fare, nient’altro».ha una certa dimestichezza con il massimo torneo europeo. Il suo bilancio: «Da allenatore ho raggiunto 10 ...