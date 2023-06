(Di martedì 6 giugno 2023) 'È una partita, una singola partita. E dovremo essere migliori dei nostri avversari per 90 minuti'. Sembra facile, ascoltando Pep. Ma il tecnico del City è il primo a sapere che per i suoi ...

Sembra facile, ascoltando Pep. Ma il tecnico del City è il primo a sapere che per i suoi non sarà facile battere l'sabato, nella finale di Istanbul che vale la Champions. 'Sono una ......la squadra guidata da Simone Inzaghi affronterà in una sfida epica il Manchester City diall'inseguimento della prima coppa con le orecchie e di quel triplete conquistato proprio dall'...- MANCHESTER CITYMedia Day del Manchester City con Pep, manager degli inglesi intervistato da Sky Sport Italia . Le sue dichiarazioni in vista della finale di Champions ...

Guardiola: "Inter, ti ho studiato bene. Ora so perché sei in finale. Ma resto ottimista" La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni dell'allenatore degli inglesi in vista della finale di Champions League contro la squadra di Inzaghi ...L'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola si affronteranno nella Finale della UEFA Champions League ...