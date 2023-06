Guardiola | «Inter | qualità in tutti i reparti! Ad Istanbul per vincere»

Leggi su inter-news

(Di martedì 6 giugno 2023) Pepha parlato ai microfoni di SportMediaset nel media day. Evento organizzato dalla Uefa in occasione della finale di Champions League tra Manchester City eQUALITA’ ? Queste le parole di: «Un piacere per l’e per noi essere lì per giocare la finale di Champions League. Ho iniziato a studiarli un po’, durante l’anno si vede pezzi, ma queste tantissime partite in tutto il mondo. Ha fatto un girone che non era facile con Bayern Monaco e Barcellona, e lo hanno fatto bene. Non sono per caso in finale, difendono bene, hannoini reparti. Con la palla sanno cosa fare. Inzaghi nella Lazio ha sempre fatto il 3-5-2,i movimenti sono curati. Hanno una storia in Europa che noi non abbiamo e vogliamo costruire iniziando da ...