Guardiola | «Con l’Inter sarà partita durissima! Arrivare bene mentalmente»

(Di martedì 6 giugno 2023)è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport nel media day. Evento organizzato dalla UEFA in occasione della finale di Champions League tra Manchester City e Inter SFIDA ? Le parole di Pepin vista della finale di Istanbul: «più importante della mia carriera? No. E molto importante, ma non la metto sopra quella col Barcellona, quella vinta da calciatore, persa col Milan. Tanti campionati che sono stati importanti. Inter? Ti svuota il centrocampo, le palle lunghe con Dzeko, Lukaku, Correa, Inserimenti dentro e fuori. Hanno processi per Bastoni e Darmian e pure Onana. Con i piedi è eccezionale, un altro concetto da affrontare. L’Italia è forte in qualsiasi situazione, vi sentite comodi quando giocate sfavoriti. Se il mondo dice che favorita va, lo siamo. Noi andiamo per vincere, ma ...

Pep, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno del Media Day. E sull'Inter: 'Sarà una partita con molte difficoltà - ammette Pep - non è facile attaccare il loro...

Inzaghi sa prepararle, certe partite. Ma non tutte le battaglie sono uguali. In ogni caso l'Inter venderà cara la pelle e proverà a far male al City. I giocatori nerazzurri si troveranno di fronte a uno dei migliori allenatori del mondo.