Guardia Medica a Bergamo | 11 dottori malati nel ponte del 2 giugno

(Di martedì 6 giugno 2023). Quello della festa della Repubblica è stato uncomplicato per labergamasca. Tra giovedì 1e domenica 4, sono stati undici i medici che si sono dati. Nove di questi in turno nel distretto dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Già nella giornata di sabato il servizio era rimasto completamente scoperto a causa dei certificati di malattia presentati dai tre dotttori che avrebbero dovuto garantire presenza per la continuità assistenziale. “La situazione imprevista ha messo in difficoltà il sistema organizzativo, pensato per la Continuità Assistenziale neldel 2”, fa sapere ATS, intervenuta “attivando i vicariamenti di altri territori e, grazie alla ...