Sui tempi di ripristino dell'intera area, il sindacoha sottolineato che tutto dipenderà dai tempi dell'inchiesta in corso, che dovrà accertare le responsabilità. Prima del vertice, una ...Quanto al campo largoil Pd di Elly Schlein e il M5S di Giuseppe Conte , se mai nascerà, altro ... che riguardano rispettivamente la monnezza a Roma ("come Raggi , di nuovo emergenza a ......con una nota il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli che quest'anno compie 40 anni ed èi ... Il sindaco Robertoha confermato che sarà in piazza, e il leader della Cgil Maurizio ...

Gualtieri tra gli sfollati: «Una sistemazione in casa per tutti in tempi rapidi» leggo.it

«Garantiremo la sistemazione abitativa per tutti gli sfollati che ne hanno fatto richiesta». Lo ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della riunione tecnica, che ieri ...Il giorno dopo l'incendio di via D'Onofrio, Colli Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale, ...