Green pass universale per poter viaggiare L' emergenza più che finire | si potenzia

(Di martedì 6 giugno 2023) Come volevasi dimostrare, secondo le nostre più fosche previsioni. Adesso l'oms parla apertamente della possibilità di un "globale", vale a dire di unaporto sanitario valido su scala planetaria e indispensabile perliberamente. In sostanza, secondo quello che si appre

di Giulia Bertotto per l'AntiDiplomatico Davide Tutino, professore di filosofia già noto per le proteste contro ile presidente del Resistenza Radicale Nonviolenta, oggi promotore dei referendum di Generazioni Future, ha iniziato lo sciopero della fame contro quella che chiama 'congiura del silenzio ...Accordo tra Ue e Oms, che adotterà su scala planetaria il lasciapassare usato per imporre le restrizioni in pandemia. Chi lo aveva previsto era stato bollato come diffusore di fake news: facile ...Strategie diverse ma obiettivi comuniper tutti quindi Intanto, una volta ratificato da ciascun paese, il trattato pandemico darà all'OMS il potere di gestite direttamente le crisi nelle ...

Green Pass in tutto il mondo per favorire mobilità, accordo Ue-Oms Adnkronos

In arrivo un certificato sanitario internazionale sul modello del Certificato digitale Covid dell'Ue per facilitare la mobilità in tutto il mondo.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...