Grande Fratello Vip | una vip si propone a Signorini | “Partecipo se ci sono nip”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 giugno 2023) L’ottava edizione delVip – come già sappiamo – avrà un cast misto composto da personaggi noti e altri sconosciuti. Una formula che ha molto incuriosito Viola Valentino che fra le pagine di Dagospia ha fatto la sua candidatura. “Reality? Ho partecipato nel 2006 alla terza e ultima edizione di Music Farm su Rai2 condotto da Simona Ventura.stata la prima eliminata dal gioco, rimandando in gara solo una settimana. Alparteciperei pure, ma con gente normale non con vip”.Vip,cerca concorrenti non famosi: aperti i casting https://t.co/uX3SGXYDB7 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 25, 2023 Ex storica di Riccardo Fogli, Viola Valentino da tempo è fidanzata con un uomo apertamente bisessuale, ...