Grande Fratello Vip | tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è rientrata la crisi?

... tanto da arrivare alla decisione inaspettata di separarsi definitivamente: L'opinionista delle ultime due edizioni delVip non ha nascosto che dal momento in cui è morto suo padre ha ...Per l'ex coppia, sembra che le cose sia degenerate durante la partecipazione della Volpe nella quinta edizione delVip nel 2020. L'imprenditore svizzero avrebbe più volte inveito ...Tratta da un romanzo disuccesso (a sua volta ispirato ad una storia vera), il titolo ... il padre alcolista era spesso violento, ilè morto a causa della mancanza di cure mediche. La ...

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme nella stessa palestra TGCOM

Tra Giulia Salemi, l'esperta social del GFVip, e Pierpaolo Petrelli sembra tornato il sereno. Vediamo insieme i dettagli!Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ancora al centro del gossip dopo il Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati. Sui social network sta facendo discutere parecchio un gesto de ...