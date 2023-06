GP Sudafrica | fumata nera sul ritorno in calendario | Spa è salva

(Di martedì 6 giugno 2023) Tra Spa - Francorchamps e Kyalami sarà il GP del Belgio a conservare il proprio posto innel 2024 . Non c'è l'ufficialità ma è uno scenario ben delineato e supportato da solidi rumours. I ...

La posizione del Sudafrica in chiave geopolitica renderebbe impossibile l'organizzazione di un Gran Premio . La posizione neutrale del Paese africano sulla guerra in Ucraina, con la mancata condanna ...

Vicende più legate alla geopolitica che non allo sport starebbero dietro il mancato accordo tra promoter e F1 per organizzare il GP del Sudafrica. E' il secondo stop al ritorno in calendario ...