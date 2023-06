Globe Soccer Awards | tre calciatori del Napoli nella squadra più forte d’Europa

(Di martedì 6 giugno 2023) La stagione delè stata estremamente importante sia in Italia che in Europa. Ladi Luciano Spalletti è stata dominante per lunghi tratti anche in Champions League, battendo squadre di grande calibro e facendo un cammino straordinario, come mai primapropria storia. In Serie A, poi, c’è stato un dominio assoluto sin dalla prima giornata di campionato, poi terminato a quota 90 punti e con la vittoria dello Scudetto a coronare la stagione. Tutti isi sono saputi mettere in mostra alla grande, mantenendo un livello straordinario per 10 mesi.ha voluto premiare Kim Min-Jae, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhenpiùper il ...

In queste ore Francesco Totti si trova a Dubai per partecipare aiAwards in qualità di ambasciatore della Serie A. Nulla di strano, se non fosse che l'account ...Era novembre quando l'ex calciatore e la compagna arrivavano mano nella mano sul red carpet (o meglio blu) delAwards 2022 di Dubai. I flash erano tutti per loro e la coppia non ha ...Nel 2019 aiAwards è stato premiato come miglior direttore sportivo dell'anno. Nel 2021 ha vinto il prestigioso Premio ...

Globe Soccer Awards, tre calciatori del Napoli tra i più forti d'Europa Spazio Napoli

The vicious, relentless and high-profile racist insults directed at Brazilian soccer player Vinícius Júnior underscore an entrenched and decades-old issue that refuses to go away in the world's most ...Over the course of four days, 32 squads battled for a $1 million, winner-takes-all prize. And on Sunday, Tony Walls and his teammates from Newtown Pride out of Connecticut were crowned the inaugural ...