Gli ultras incappucciati portano a Spalletti il volante della sua Panda rubata | la gag al mister per l’addio al Napoli – Il video

Come immortalato in un video pubblicato sui social,hanno consegnato all'ormai ex allenatore un pacco, nel quale era presente il facsimile di un volante d'automobile. L'oggetto fa ...I quattrosarebbero stati individuati grazie all'ultilizzo delle telecamere e arrestati 48 ore doposcontri. Inizialmente erano stati posti agli arresti domiciliari, ma ora il Gip con la ...Luciano Spalletti, infatti, ha ricevuto in 'regalo' dagliazzurri il volante della Panda chefu rubata nel 2021. Un gesto ironico da parte dei tifosi del Napoli che hanno voluto ...

Gli ultras incappucciati portano a Spalletti il volante della sua Panda ... Open

Visita a sorpresa degli ultras del Napoli all’allenatore Spalletti: un pacco azzurro, con il volante della Panda rubata e i cd di Pino Daniele che erano nella vettura. «Siamo stati noi, scusaci» ...L'allenatore azzurro ha ricevuto un regalo particolare prima della sua ultima partita sulla panchina dei campioni d'Italia ...