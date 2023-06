Gli atleti dopo la fine

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 6 giugno 2023) Pubblichiamo un estratto da “Gli ultimi giorni di Roger Federer” di Geoff Dyer, edito dal Saggiatore. Tra l’11 e il 19 giugno sarà possibile incontrare l’autore in Italia. Trovate le informazioni sulle quattro date disponibili qui. Ben Okri una volta scherzo? sul fatto che trovarsi a una festa con altri scrittori e? come stare in una stanza piena di pugili che non si sono mai affrontati. E aveva ragione. Gli scrittori sono notoriamente competitivi, ma mentre uno scrittore sta scrivendo – condizione diversa dall’aspettare di vedere come sara? accolto da critici e lettori il prodotto di quella scrittura – l’istinto competitivo tende a essere sublimato, o ignorato. Uno scrittore potrebbe cercare di superare qualcuno che ha gia? affrontato un argomento simile, ma queste versioni o remix verbali tendono ad assumere la forma di omaggio o tributo, anziche? di attacco. E? improbabile che ...